Da Linetty a Gojak: tutti i trasferimenti del Torino

Sessione di mercato divisa in due, per il Torino del presidente Urbano Cairo. I granata nelle prime battute hanno chiuso per rinforzi importanti da regalare al tecnico Marco Giampaolo, salvo poi trovare qualche difficoltà di troppo nel concludere la campagna di rafforzamento. Soprattutto per quel che riguarda il regista chiesto dall'allenatore e il difensore in più. Anche se alla fine, nelle ultime ore di trattative, sono arrivati rinforzi importanti come Bonazzoli e Gojak.

Le operazioni in entrata

Amer Gojak (C) (Dinamo Zagabria) DEF

Federico Bonazzoli (A) (Sampdoria) PRE

Nicola Murru (D) (Sampdoria) PRE

Mërgim Vojvoda (D) (Standard Liège) DEF

Karol Linetty (C) (Sampdoria) DEF

Ricardo Rodríguez (D) (Milan) DEF

Le operazioni in uscita

Koffi Djidji (D) (Crotone) PRE

Álex Berenguer (A) (Athletic Club) DEF

Iago Falqué (C) (Benevento) PRE

Lucas Boyè (A) (Elche) PRE

Vitalie Damascan (A) (RKC Waalwijk) PRE

Ola Aina (D) (Fulham) PRE

Lorenzo De Silvestri (D) (Bologna) SVI