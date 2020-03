Da Mancini l'assist per la Juventus: Emerson Palmieri del Chelsea è più vicino

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sull'obiettivo Emerson Palmieri per la Juventus. Roberto Mancini ha mandato un messaggio al giocatore, chiaro e netto: "sarebbe bello se venisse in Italia". Parole chiare, la Juventus è forte sul giocatore e i rapporti tra bianconeri e Chelsea, proprietario del cartellino, sono già consolidati. Ci sarebbe già il placet, peraltro, del terzino per un trasferimento in bianconero.