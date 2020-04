Da Moses a Biraghi, fino a Sanchez. Dubbi e conferme sui prestiti dell'Inter da definire

Sospesi sì, ma non allo stesso modo. In casa Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - qualcuno infatti lo è più di altri, perché il futuro è tutto da scrivere. Se il nucleo base è ormai definito e futuribile, c’è chi resta in bilico. Godin e Vecino sono i nomi più grossi: con il difensore non è scoccata la scintilla, e lui stesso sa che l’ultimo spicchio d’annata definirà luoghi e modi della sua ripartenza, qui o altrove. Vecino vive sull’ottovolante da quando è nerazzurro: picchi da eroe, discese da comparsa. In più ha mercato, le prossime 13 gare possono cambiarne il futuro.

Conferme e riscatti - Asamoah avrà voglia di dimostrare di poter essere ancora giocatore, Gagliardini di meritarsi un posticino. Poi ci sono i prestiti: quasi impossibili i riscatti di Biraghi e Sanchez, più che probabile quello di Moses. Il nigeriano deve però confermare ciò che si è intravisto nelle sue prime settimane milanesi, Alexis ha un enorme bisogno di rilanciare la sua carriera, motivo per cui aveva scelto l’Inter. Il destino di Biraghi sembra il ritorno alla Fiorentina, ma per l’entusiasmo con cui era tornato ad Appiano non se ne andrà senza lottare.