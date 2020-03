Da Patric a Vavro, passando per le entrate. Il punto sul mercato in difesa della Lazio

Analizzando il prossimo mercato della Lazio, il Corriere dello Sport dedica uno spazio approfondito sulla difesa, dove Acerbi, Luiz Felipe e Radu sono i punti fermi. Patric è cresciuto tantissimo - si legge - e merita la conferma. Vavro è stato pagato 12 milioni, ha dato risposte a Genova, poi è tornato in panchina, ma il gigante slovacco dovrebbe restare. E’ in bilico Bastos, è in scadenza nel 2022, potrebbe partire.

Le entrate - Sono prevedibili due innesti. A febbraio è spuntato il nome di Nacho, è in uscita dal Real Madrid. Zidane non lo convoca dall’1 febbraio, l’ultima partita giocata risale al 26 gennaio (90 minuti contro il Valladolid). E’ in scadenza nel 2022 e gli spagnoli potrebbero cederlo a prezzi convenienti. Nacho è un destro, sa occupare tutti i posti della difesa. Serve anche un mancino per dare una mano a Radu. Come sempre ci sono nomi top secret.