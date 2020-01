© foto di Federico De Luca

Interessante approfondimento del quotidiano brasiliano Globo in merito ai calciatori brasiliani che in Europa non hanno praticamente mai visto il campo. Da Thiago Neves a Pedro, tanti i calciatori verdeoro tornati in patria dopo brevi avventure nel Vecchio Continente mai decollate. Ecco i nomi.

Pedro (Fluminense-Fiorentina-Flamengo)

Partite giocate: 4

Minuti giocati: 59

Thiago Neves (Fluminense-Amburgo-Fluminense)

Partite giocate: 9

Minuti giocati: 362

Réver (Gremio-Wolfsburg-Atlético-MG)

Partite giocate: 1

Minuti giocati: 14

Vitor Bueno (Santos-Dinamo Kiev-San Paolo)

Partite giocate: 3

Minuti giocati: 83

Felipe Vizeu (Flamengo-Udinese-Gremio)

Partite giocate: 5

Minuti giocati: 28

Egídio (Cruzeiro-Dnipro-Palmeiras)

Partite giocate: 5

Minuti giocati: 480

Bruno Cortez (San Paolo-Benfica-Criciúma)

Partite giocate: 7

Minuti giocati: 585

Ribamar (Botafogo - Monaco 1860 - Athletico-PR)

Partite giocate: 4

Minuti giocati: 61