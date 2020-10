Da Pjaca a Zappacosta: tutti i trasferimenti del Genoa

Solita sessione di mercato ricchissima di colpi, in entrata ed in uscita, per il Genoa del presidente Preziosi. Le operazioni copertina sono quelle legate a Marko Pjaca, Mattia Perin e Luca Pellegrini dalla Juventus, così come Davide Zappacosta dal Chelsea. Tanti i trasferimenti in uscita, da Ankersen a Favilli fino a Lapadula e Pinamonti, rientrato all'Inter dopo l'anno a Marassi.

Le operazioni in entrata

Davide Castelli (Villarreal) DEF

Mattia Bani (D) (Bologna) DEF

Alberto Paleari (P) (Cittadella) DEF

Gianluca Scamacca (A) (Sassuolo) PRE

Eldor Shomurodov (A) (Rostov) DEF

Luca Pellegrini (D) (Juventus) PRE

Darian Males (A) (Inter) PRE

Davide Zappacosta (D) (Chelsea) PRE

Marko Pjaca (A) (Juventus) PRE

Joel Asoro (A) (Swansea City) PRE

Filippo Melegoni (C) (Atalanta) PRE

Edoardo Goldaniga (D) (Sassuolo) PRE

Milan Badelj (C) (Lazio) DEF

Miha Zajc (C) (Fenerbahçe) PRE

Lennart Czyborra (D) (Atalanta) DEF

Mattia Destro (A) (Bologna) SVI

Mattia Perin (P) (Juventus) PRE

Gabriel Charpentier (A) (Spartaks Jūrmala) DEF

Le operazioni in uscita

Filip Jagiello (C) (Brescia) PRE

Peter Ankersen (D) (Copenaghen) DEF

Raúl Asencio (A) (Pescara) PRE

Jawad El Yamiq (D) (Real Valladolid) DEF

Pawel Jaroszyński (D) (Pescara) PRE

Andrea Pinamonti (A) (Inter) DEF

Andrea Favilli (A) (Hellas Verona) PRE

Gabriel Charpentier (A) (Reggina) PRE

Kevin Agudelo (C) (Spezia) PRE

András Schäfer (C) (DAC Dunajská Streda) DEF

Stephane Omeonga (C) (Pescara) DEF

Gianluca Lapadula (A) (Benevento) DEF

Koray Günter (D) (Hellas Verona) DEF

Sebastian Eriksson (C) (IFK Göteborg) DEF

Romulo (C) SVI

Sinan Gümüs (A) (Fenerbahçe) SVI

Salvador Ichazo (P) (Danubio) SVI