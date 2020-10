Da Pjanic a Chiesa: tutti i trasferimenti della Juventus

Il colpo finale è una vera e propria ciliegina sulla torta. Perché la Juventus ha chiuso con l'acquisto di Federico Chiesa, formalmente in prestito biennale ma di fatto destinato a essere un punto fermo dei bianconeri in futuro. L'arrivo dell'esterno dalla Fiorentina chiude nel migliore dei modi un mercato a tratti scoppiettante, aperto dallo scambio Pjanic-Arthur col Barcellona e segnato anche dalle tante cessioni, seppure quasi tutte in prestito. Torna a Torino lo spagnolo Alvaro Morata, con Kulusevski che già era stato acquistato a gennaio. Tra telenovela (Suarez e Dzeko su tutti) e qualche missione non riuscita (Khedira è ancora in rosa e tratta la risoluzione), ecco tutte le operazioni della Vecchia Signora.

Le operazioni in entrata -

Federico Chiesa (A) (Fiorentina) PRE

Rolando Mandragora (C) (Udinese) DEF

Álvaro Morata (A) (Atlético Madrid) PRE

Weston Mckennie (C) (Schalke 04) PRE

Félix Correia (A) (Manchester City) DEF

Arthur (C) (Barcelona) DEF

Dejan Kulusevski (C) (Parma) FP

Le operazioni in uscita -

Mattia De Sciglio (D) (Olympique Lyonnais) PRE

Douglas Costa (A) (Bayern München) PRE

Hans Nicolussi Caviglia (C) (Parma) PRE

Rolando Mandragora (C) (Udinese) PRE

Daniele Rugani (D) (Rennes) PRE

Luca Pellegrini (D) (Genoa) PRE

Marko Pjaca (A) (Genoa) PRE

Gonzalo Higuain (A) (Inter Miami) SVI

Cristian Romero (D) (Atalanta) PRE

Mattia Perin (P) (Genoa) PRE

Simone Muratore (C) (Atalanta) DEF

Blaise Matuidi (C) (Inter Miami) SVI

Miralem Pjanić (C) (Barcelona) DEF