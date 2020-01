Da Rodriguez a Kalinic e Dias. Cosa fanno i reduci dell'estate d'oro

Ricardo Rodriguez al passo d'addio. Fabio Borini in gol. Poi le voci, i rumors, un'era che si è già chiusa ma tanto di quel mercato dell'estate 2017 è ancora in casa rossonera. Andiamo allora a rivedere, adesso, che cosa stanno facendo i colpi del Milan del post Berlusconi.

Antonio Donnarumma Tre partite giocate, zero gol. In tre anni. E' arrivato nell'ambito del rinnovo del fratello Gianluigi, è affidabile terzo e nulla più.

Leonardo Bonucci Grande colpo estivo da prima pagina per strapparlo alla Juventus. Gioca alla Juventus, di nuovo, da capitano. "Sono tornato a casa".

Mateo Musacchio Doveva rappresentare presente e futuro della difesa. E' onesto e buon mestierante di una retroguardia che però, in un eventuale progetto futuro, potrebbe farne a meno.

Ricardo Rodriguez Al Wolfsburg era dominatore assoluto della fascia mancina. In Italia ha fallito. Il Fenerbahce però farà ricorso pur di averlo, il PSV Eindhoven è l'alternativa.

Andrea Conti Giudizio sospeso. Falcidiato dagli infortuni, torna a continuo mezzo servizio. Le condizioni gli hanno precluso de facto anche il prossimo Europeo.

Tiago Dias Chi? Esterno di centrocampo, mai presente coi pro del Milan ma solo in panchina. Dal Braga B è ora al Famaliçao.

Franck Kessie Inizio boom, poi la frenata fino a un periodo di discesa. Kessie, da perno e uomo copertina, è finito sul mercato e il Milan è pronto a cederlo già adesso.

Lucas Biglia Doveva essere il regista e il faro del nuovo Milan, condizioni e ritmo non lo hanno mai reso il giocatore giusto al centro del progetto. Anche lui, valigie pronte.

Hakan Calhanoglu Tatticamente acerbo per la Serie A, nonostante colpi da genio non ha mai lasciato traccia e avuto impatto. Costa sempre caro, per questo latitano le offerte. Gioca spesso ma mai da quel campione promesso che era.

André Silva Dieci partite e tre gol con l'Eintracht Francoforte dove è andato e dove non voleva andare in estate. L'ultimo, però, a ottobre. Un'altra stagione da promesso CR7 che non sarà mai.

Fabio Borini Finito ai margini del Milan, si è trasferito pochi giorni fa all'Hellas Verona. Prima gara e già primo gol.

Nikola Kalinic La Fiorentina pianse lacrime amare per il suo addio, al Milan è stato un flop clamoroso. Lo stesso all'Atletico Madrid, adesso scalda la panchina alla Roma da dove non è voluto partire a gennaio.