Da Tevez a Mandzukic, fino a CR7 e Suarez. Il feeling della Juventus con i gol "over 30"

Un po’ per scelta, un po’ per necessità, un po’ per la storia recente. La Juve ha un grande feeling con il gol Over 30 e visto come si sta muovendo sul mercato non ha nessuna intenzione di cambiare strategia. In primis - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c'è ovviamente Cristiano Ronaldo, arrivato a Torino nell’estate 2018 a 33 anni, ma anche se ci si volta appena indietro si nota come la Juve abbia avuto molto da gente come Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Carlos Tevez, tutti giocatori che hanno brillato in maglia bianconera nei dintorni dei 30 anni.

Esperienza - Il processo di ringiovanimento era stato richiesto dal presidente Andrea Agnelli nella notte triste dell’eliminazione contro il Lione negli ottavi di Champions e in effetti il lifting è cominciato subito dalla panchina (fuori Maurizio Sarri 61 anni, dentro Andrea Pirlo, 41) ed è continuato con gli innesti dei vari Arthur (24 anni, sei in meno dello “scambiato” Pjanic), Dejan Kulusevski (20 anni) e Weston McKennie (22 anni appena compiuti).

Numero 9 - Ma per il ruolo di centravanti, per quella figura fondamentale che deve dialogare e aprire gli spazi a Sua Maestà Cristiano Ronaldo, la Juve cerca un giocatore esperto, di caratura internazionale. E così la Signora, ancora prima di aver liquidato senza troppi complimenti Gonzalo Higuain, si è buttata a capofitto su tre nomi che soddisfano questi requisiti. Luis Suarez ha nel palmares la Champions 2015, Edin Dzeko ha segnato 22 gol in Champions e 19 in Europa League e Edinson Cavani, oltre alla coppa America vinta con l’Uruguay nel 2011, ha giocato un’infinita di sfide nella coppa più importante, entrando nel tabellino dei marcatori 35 volte.