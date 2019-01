© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto su tutti i giovani nel mirino dell'Inter, calciatori monitorati soprattutto per la prossima estate ma che potrebbero essere bloccati già in questa finestra di calciomercato. Il primo è il centrocampista classe 2000 del Brescia Sandro Tonali, giocatore che Cellino valuta già 30 milioni di euro. Per la difesa, piacciono molto Andersen (Sampdoria), Mancini (Atalanta) e Romero (Genoa), difensore ex Belgrano che piace anche alla Juventus e Preziosi valuta almeno 20 mln. Infine, attenzionati anche due classe 2000 brasiliani: il portiere Brazao del Cruzeiro e l'attaccante del Flamengo Lincoln.