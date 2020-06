Da traghettatore a campione: il viaggio di Flick col sogno triplete

Hans Flick un anno fa, di questi tempi, non avrebbe mai potuto immaginare di trovarsi un giorno sulla panchina del Bayern come primo allenatore ricoperto di Weiss bier dai festeggiamenti dei propri giocatori per il Meisterschale appena conquistato. Eppure è andata proprio così. L'assistente e allenatore ad interim, prima ha conquistato la fiducia di uno dei club più rigidi e organizzati al mondo e poi il rinnovo di contratto che ha dato il la alla cavalcata verso il titolo.

Dal campo alla panchina - Il centrocampista Flick, in carriera è stato capace di vincere ben quattro campionati proprio con i bavaresi. Oltre una Supercoppa di Germania nel 1987. Una bacheca comunque molto interessante per un comprimario che non era certo passato alla storia tra i migliori rappesentanti del più vincente club tedesco. Ora quella bacheca si è aggiornata anche con il primo titolo da allenatore, conquistato raccogliendo le ceneri di una squadra in disarmo dopo l'addio di Kovac e dopo una partenza decisamente sottotono e vidimato grazie a 17 vittorie negli ultimi 18 turni.

Sogno triplete - Il bello è, che da esordiente alla guida di un club di Bundesliga, oltre a vincere subito il campionato, Flick resta in corsa anche per la Champions League (soprattutto dopo il 3-0 rifilato al Chelsea nella partita d'andata degli ottavi di finale giocati a Londra) e per la Coppa di Germania che si giocherà nella finalissima contro il Bayer Leverkusen il prossimo 4 luglio. Una potenziale tripletta che in pochi nella storia sono riusciti a conquistare e che lui ha ancora la possibilità di raggiungere.