Da Under a Zaniolo, c’è una Roma che va all’Europeo

Stasera si chiudono le qualificazioni a Euro 2020 con le ultime partite, ma la Roma già da ieri sera può fare un primo bilancio di quelli che saranno i suoi calciatori impegnati nella competizione il prossimo giugno. I certi, ad oggi, sembrano essere 7. Under ha strappato il pass con la Turchia con una giornata di anticipo e Pau Lopez, durante l’ultima sosta, ha fatto il suo esordio con la prima squadra spagnola. Gli altri 5 vanno tutti a rinfoltire la Nazionale di Roberto Mancini. Pellegrini, Zaniolo, Florenzi, Spinazzola e Gianluca Mancini, a meno di clamorosi scossoni, faranno parte della spedizione azzurra. A questi potrebbe aggiungersi anche Cristante qualora le condizioni fisiche fossero buone dopo il distaccamento del tendine rimediato nella gara con la Sampdoria.

GLI ALTRI - Trigoria, però, potrebbe svuotarsi ulteriormente. A marzo Dzeko e Kolarov proveranno a strappare, rispettivamente con Bosnia e Serbia, gli ultimi biglietti per Euro 2020 attraverso i play off ai quali parteciperanno anche le vincitrici delle leghe della Nations League. Un quadro più chiaro sarà delineato verso aprile, ma ci sono altri 4 giallorossi che possono aspirare a una chiamata con le proprie Nazionali. A partire da Kluivert, nonostante le ultime convocazioni lo abbiano portato a vestire solo la divisa dell’Under 21 olandese, e fino ad arrivare a Cetin, che contro Andorra ha fatto il suo esordio con la prima squadra della Turchia. Infine ci sono Veretout e Smalling, se per il francese la chiamata di Deschamps non è mai arrivata ma le buone prestazioni potrebbero invertire questo trend, per l’inglese si tratterebbe di un ritorno. Da due anni l’ex Manchester United non viene convocato e chissà che la Roma non possa aiutarlo a riconquistare la nazionale dei “Three Lions”.