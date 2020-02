vedi letture

Da Valencia: "Non sappiamo se l'Atalanta potrà muoversi per venire in Spagna"

Hermenegilda Vanaclocha, vicedirettrice di Epidemiologia e Vigilanza della Salute della Generalitat Valenciana, ha parlato così della prossima trasferta in Spagna dell'Atalanta per il ritorno degli ottavi di Champions: "Non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui - ha detto a Onda Cero -. È la squadra di Bergamo e Brgamo è in Lombardia. Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni, se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente. Si valuterà la questione con le due squadre, con il Ministero della Salute e vedremo cosa accadrà. Vero, ora a Bergamo non c’è nulla, ma resta da vedere, perché la città è in Lombardia, non in altre zone d’Italia".

Sui 2377 tifosi del Valencia che sono stati a San Siro ha detto: "Daremo loro un foglio informativo spiegando quello che devono fare, ma ovviamente il modo migliore per fare arrivare le informazioni a quelli che sono andati a una partita è attraverso il club stesso, che può raggiungerli in maniera più semplice. Non li visiteremo, ma daremo loro istruzioni per mettersi in contatto con noi se dovesse succedere qualcosa, per valutare la loro situazione e dire loro se sono a rischio oppure no".