Ufficiale Domenech al Valencia fino al 2025: il portiere continua la sua avventura in Spagna

Il Valencia ha annunciato sul proprio sito ufficiale di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il secondo portiere Jaume Domenech fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato:

"Il Valencia CF e Jaume Domènech hanno firmato il prolungamento del contratto del portiere del Valencia fino al 30 giugno 2025, dopo che il Club ha concluso la stagione facoltativa prevista dal suo contratto. Da quando è entrato nel VCF Mestalla più di dieci anni fa (estate 2013), Jaume è stato un esempio di professionalità per le sue prestazioni in campo e per il suo contributo da leader nello spogliatoio, riuscendo a unire, interpretare e contagiare perfettamente i valori e la storia del Valencia CF, aumentando quotidianamente le richieste e l'impegno. A 33 anni, Jaume Domènech è stato campione della Copa del Rey nel 2019 con una prestazione decisiva, secondo nella Coppa del 2022, e ha difeso la maglia del Valencia CF in più di 150 partite ufficiali con la prima squadra. Le sue qualità lo hanno reso uno dei capitani, una risorsa fondamentale e un riferimento per il Valencia CF".