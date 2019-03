Da Zappa a Merola ed Esposito: chi sono i baby dell'Inter in Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Zappa si ispira a Maicon. Lorenzo Gavioli è stato paragonato a Dejan Stankovic e ad Alessandro Florenzi. Thomas Schirò un playmaker leggero ma dalle grandi geometrie e dice di aver come modelli Xavi e Pirlo. Davide Merola viene accostato a Vincenzo Montella, ad Antonio Di Natale. Sebastiano Esposito ha un'icona più vicina: Mauro Icardi. Un'infornata di talento che arriva dalla Primavera dell'Inter, necessità più che virtù per Luciano Spalletti che ha una lunga lista d'assenti. "Avranno la loro occasione in carriera", dice l'allenatore di Certaldo. "Dipenderà in che ruolo ma abbiamo portato quelli che anche attraverso la disponibilità del settore giovanile si allenano con noi e di cui conosciamo le qualità". Zappa, terzino destro, è l'unico '99. Gli altri del 2000, Esposito addirittura 2002. Il futuro dell'Inter, forse, almeno così sperano i tifosi, affinché non ci sia un altro caso Nicolò Zaniolo.