E' in pieno fermento il mercato della Roma. Sono in corso in questi istanti i contatti tra Alessandro Lucci, agente di Davide Zappacosta, e la dirigenza del Chelsea. Il terzino è vicino ai giallorossi in prestito secco dai Blues, da definire gli ultimi dettagli a riguardo. In uscita c'è Davide Santon: è vicino al Maiorca, il giocatore però non ha ancora detto di sì. La SPAL c'è e non è da escludere, come terza ipotesi, quella di una permanenza come quinto di ruolo. Intanto rinnova ufficialmente fino al 2022 Federico Fazio, ennesimo nero su bianco per la Roma mentre in uscita c'è Patrik Schick: dopo il Borussia Dortmund, sul ceco c'è anche il RB Lipsia. Via pure Gregoire Defrel: stallo col Cagliari, ora ci sono Sampdoria e Sassuolo.