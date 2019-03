© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allan ha detto sì al PSG. Questa la notizia di mercato lanciata dal portale brasiliano Uol Esporte, che spiega come il centrocampista sia stato convinto dal clan dei brasiliani a Parigi (Marquinhos, Thiago Silva, Daniel Alves e Neymar) ad accettare l'offerta del club transalpino. Resta da trovare però l'intesa con il Napoli, con i francesi che offriranno al sodalizio azzurro una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Allan, spiega il portale brasiliano, non vuole in nessun modo creare attriti con il Napoli e con i tifosi azzurri ed aspetta un'offerta adeguata da parte del PSG per poter lasciare dalla porta principale. L'acquisto di un centrocampista da parte del PSG si è reso necessario dopo la rottura con Rabiot; Allan andrebbe così a fare coppia con Marco Verratti in mediana.