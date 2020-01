© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan apre alla partenza con la formula del prestito di Lucas Paquetà per liberare il brasiliano dopo l'ultima richiesta di non essere neanche convocato per la sfida di stasera contro il Brescia, aprendo anche alla possibilità di pagare parte del suo ingaggio. L'agente ha fatto presente alla società questa esigenza impellente da parte del centrocampista arrivato nel gennaio scorso dal Flamengo. L'obiettivo di Eduardo Uram e Lucas Paquetá è quello di andare in un grande campionato europeo o di tornare in Brasile, ma sempre secondo il sito è da escludere una pista che porterebbe ai club attualmente impegnati in Libertadores, poiché la competizione finirà prima degli eventuali sei mesi di prestito. A riportarlo è il sito brasiliano UOL Esporte.