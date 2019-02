Dal broncio al campo: Perisic pronto ai fischi di San Siro

© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Non è stata una sessione di mercato semplice per l'Inter, e la colpa è stata molta di Ivan Perisic e della sua improvvisa voglia di volare in Inghilterra senza poi riuscirci. L'esterno offensivo croato, ha cercato una via d'uscita per approdare all'Arsenal fino agli ultimi giorni a disposizione, senza però fare i conti con la disponibilità dei Gunners, mai stati intenzionati a comprarlo a titolo definitivo o in obbligo di riscatto come avrebbe voluto il club nerazzurro.

Dalle polemiche di mercato al campo il passo non è così breve, ma Spalletti, contro il Bologna, ha deciso di mandarlo in campo, anche se questo vorrà dire subire tutti i fischi già ascoltati nel corso della partita di Coppa Italia contro la Lazio, dove tra l'altro non è neanche entrato. Una scelta coraggiosa quanto rischiosa quella del tecnico di Certaldo, che sa di giocarsi molto contro un Bologna sì in crisi, ma dal volto sconosciuto a causa del recentissimo cambio di allenatore.

Solo una risposta positiva sul campo potrà dare il via al perdono del popolo interista, capace di passare sopra a un'intemperanza solo di fronte a un rendimento di valore. E' chiaro a tutti che alla fine della stagione sarà inevitabile il divorzio, ma questa Inter che sta attraversando un momento di piccola crisi, ha bisogno anche dei colpi del vice campione del mondo col broncio. In caso di fallimento, anche tornare a sfruttare le sue qualità sarà maledettamente difficile.