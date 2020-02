vedi letture

Dal ct al vicepresidente Juve: che fine ha fatto la Lazio Campione d'Italia

Stagione 1999/2000. La Lazio vince lo Scudetto. E' l'ultimo per la formazione biancoceleste, uno storico trofeo in una formazione ricca di campioni di livello mondiale. Che fine hanno fatto? Nessuno è in attività tra i professionisti, ma gran parte di loro allenano o sono dirigenti di club di fama globale. Si va dal ct della nazionale italiana, Mancini, al vicepresidente della Juventus, Nedved. Chi si è ritirato dalle scene è invece Boksic, chi non si arrende anche tra i dilettanti è Ballotta. E c'è anche chi è tornato a casa con successo, come Inzaghi.

Luca Marchegiani - E' commentatore Sky Sport

Marco Ballotta - Presidente, direttore generale e portiere del Castelvetro.

Fernando Couto - Ha iniziato la carriera da procuratore

Giuseppe Favalli - Ha allenato le giovanili della Cremonese

Guerino Gottardi - Ha collaborato col settore giovanile della Cisco Roma

Sinisa Mihajlovic - E' il tecnico del Bologna

Paolo Negro - Allena i giovani nella Cragnotti FC

Alessandro Nesta - E' il tecnico del Frosinone

Giuseppe Pancaro - E' il tecnico della Pistoiese

Nestor Sensini - E' il dg del Newell's Old Boys

Matias Almeyda - E' tecnico dei San Jose Earthquakes in MLS

Sergio Conceicao - Allena il Porto

Attilio Lombardo - E' collaboratore tecnico del ct azzurro Mancini

Dario Marcolin - E' commentatore tecnico DAZN

Pavel Nedved - E' vicepresidente della Juventus

Giampiero Pinzi - E' il viceallenatore dell'Udinese

Dejan Stankovic - E' tecnico della Stella Rossa Belgrado

Juan Sebastian Veron - E' il presidente dell'Estudiantes

Alen Boksic - Dopo essere stato team manager della Croazia, ha lasciato il calcio: vive in Croazia e si dedica a sci nautico e vela

Simone Inzaghi - E' tecnico della Lazio

Roberto Mancini - E' il commissario tecnico dell'Italia

Marcelo Salas - E' presidente e direttore sportivo del Dep. Temuco in Cile

Fabrizio Ravanelli - E' reduce dall'esperienza in panchina all'Arsenal Kiev