Dal mercato ai gol: Perisic è rinato e l'Inter può volare

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'Inter ha dominato in lungo e in largo contro il Rapid Vienna nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League ma la vera grande e ottima notizia per Luciano Spalletti ha certamente il nome di Ivan Perisic. Il croato è stato straripante, come poche volte in questa stagione, e anche se l'avversario non era certo dei più temibili il tecnico nerazzurro può sorridere, in vista della fase finale della stagione. Fin dall'inizio del campionato in molti, allenatore compreso, si aspettavano davvero tanto da lui, specie dopo averlo visto all'opera con la maglia della sua Nazionale al Mondiale in Russia ma fino a questo momento non è stato così e come se non bastasse durante il mese di gennaio è arrivata la doccia fredda, con la richiesta di cessione fatta dall'esterno alla società.

Adesso però le cose sembrano essere cambiate del tutto e il vero protagonista della serata di Europa League contro il Rapid Vienna è stato proprio Ivan Perisic, imprendibile nel primo tempo e irresistibile nella ripresa. Fantastico il gol con il quale ha siglato il 3-0, ottimo anche l'assist per Politano per il poker nerazzurro e adesso Spalletti conta di avere davvero un'arma in più per il finale di stagione, quando l'Inter dovrà giocarsi sia l'accesso alla prossima Champions che la possibile vittoria dell'Europa League. Il numero 44 ha fatto nuovamente vedere le sue doti migliori, sia in fase offensiva che in aiuto ai suoi compagni e in attesa di capire cosa ne sarà di Mauro Icardi lo stesso Perisic deve prendere per mano la squadra per trascinarla a suon di giocate e gol.

Insomma, il popolo nerazzurro si è stropicciato gli occhi nel vederlo in campo contro il Rapid e spera che questo sia l'inizio di un nuovo capitolo della storia del croato a Milano, senza pensare al mercato, visto che in estate ci sarà tutto il tempo per farlo.