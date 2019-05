Dall'Inghilterra: Chelsea pronto a liberare Sarri per 5 milioni. Juve in pole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arriva direttamente dall'Inghilterra un'indiscrezione che potrebbe dare il via al valzer delle panchine in Europa. Secondo The Sun, il Chelsea non ostacolerà un eventuale addio di Maurizio Sarri. I Blues hanno già stabilito la cifra da chiedere ai club interessati al tecnico italiano: per liberarlo serviranno poco più di 5 milioni di euro.

Lampard e Juventus - Il sostituto sarà, con ogni probabilità, Frank Lampard, le cui quote sui siti di scommesse sono calate vertiginosamente. Sarri, invece, è il favorito per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.