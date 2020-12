Dall'Inghilterra: Juventus e Milan in corsa per il bomber del Celtic Odsonne Edouard

Possibile futuro in Italia per Odsonne Edouard, centravanti classe ’98 del Celtic Glasgow. A rilanciare il suo nome è il The Sun che spiega come oltre alla Juventus anche il Milan sarebbe attento al giocatore. Lo scorso anno Edouard si è fatto notare con una stagione strepitosa, fatta di 47 presenze con 28 gol e 19 assist e pure quest’anno è partito con discreti numeri: 20 presenze complessive con 9 gol e 2 assist.