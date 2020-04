Dall'Inghilterra, Milan pronto a investire 40 milioni per riportare Torreira in Italia

Arrivano conferme dall'Inghilterra a proposito dell'interessamento del Milan per Lucas Torreira, ex sampdoriano attualmente di proprietà dell'Arsenal. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto fino a 40 milioni di euro per riportare in Italia il centrocampista. Con Emery l'uruguiano non era riuscito ad imporsi, soprattutto nell'ultimo periodo, mentre è migliorato con Arteta. Secondo il Sun però, il club milanista sarebbe ottimista a proposito della possibile firma del giocatore.