Ufficiale Da Torreira a Muslera fino ad Ayhan, il Galatasaray annuncia il rinnovo di 5 giocatori

L'ex centrocampista di Sampdoria e Fiorentina, Lucas Torreira, ha rinnovato il suo contratto con il Galatasaray. Con un comunicato ufficiale la società turca ha annunciato proprio in questi minuti i prolungamenti degli accordi di ben cinque giocatori: oltre a Torreira, anche Fernando Muslera (ex Lazio), Abdülkerim Bardakci, Barış Alper Yilmaz e Kaan Ayhan (ex Sassuolo) hanno infatti giurato nuovo amore ai colori giallorossi.

Di seguito il comunicato del club di Istanbul: