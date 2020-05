Dall'Inghilterra: PSG indeciso sui 70 milioni per Icardi, il Chelsea prova a inserirsi

Stando a quanto rivela l'edizione odierna del Sun, alla corsa per Mauro Icardi, attaccante dell'Inter in prestito con diritto di riscatto al PSG, si sarebbe aggiunto anche il Chelsea. La squadra londinese, infatti, sarebbe pronta ad inserirsi nella trattativa sfruttando l'indecisione dei parigini in merito ai 70 milioni di euro da spendere, cifra sulla quale l'Inter non avrebbe voglia di proporre particolari sconti. Sullo sfondo rimangono dritte le antenne della Juventus, che prosegue ad osservare la situazione.