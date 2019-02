© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal London Evening Standard, la Roma si è già rassegnata a dire addio a Monchi alla fine della stagione in corso, con il dirigente spagnolo destinato ad approdare all'Arsenal in Premier League. Per restare, il direttore sportivo dovrebbe ricevere la fiducia direttamente dal presidente Pallotta, che però negli ultimi mesi pare essersi allontanato molto dallo stesso spagnolo. L'ex ds del Siviglia potrebbe liberarsi in anticipo tramite il pagamento, da parte dei Gunners, di una clausola rescissoria da circa 3 milioni di euro.