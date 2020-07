Dall'Olanda: la Sampdoria si muove per Eiting, centrocampista classe '98 dell'Ajax

vedi letture

Nome nuovo per il centrocampo della Sampdoria in arrivo dall'Olanda. Secondo il quotidiano orange Algemeen Dagblad il club blucerchiato è sulle tracce di Carel Eiting, centrocampista seguito già dalla passata stagione. Mancino classe '98 di proprietà dell'Ajax, nella squadra di Ten Hag non ha ancora trovato continuità soprattutto a causa degli infortuni. In passato Eiting era stato accostato anche alla Roma.

CLICCA QUI per la scheda di Carel Eiting