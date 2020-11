Dalla doppietta di Cruz alla vittoria con Pirlo e Gattuso: Ibra e il Napoli, due ere di sfide

Il Napoli è una delle tante vittime con le quali Zlatan Ibrahimovic ha il bilancio positivo. Sette le partite che lo hanno visto in campo e ben quattro le vittorie a fronte di due pareggi e di una sola sconfitta. Due le reti per lo svedese contro gli azzurri, entrambe con la maglie del Milan e datate stagione 2010/2011.

La prima: Inter-Napoli Eccezion fatta per Marek Hamsik ed Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic è il terzo e unico giocatore ancora in attività tra quelli che scesero in campo nell'annata 2007/2008. Vinse l'Inter 2-1, doppietta di Julio Cruz e rete di Roberto Sosa. Era una sfida tra due attuali ct, di Italia e Albania, ovvero Roberto Mancini ed Edy Reja. Tanti ora sono dirigenti o allenatori, da Javier Zanetti a Dejan Stankovic, da Nicolas Burdisso a Roberto De Zerbi fino a Paolo Cannavaro.

In campo con Gattuso La gara del primo dei due gol è datata 2010. Robinho gol, poi Zlatan e a fare il gol della bandiera il Pocho. In coppia con lo svedese c'era Alexandre Pato, in panchina Massimiliano Allegri e dall'altra parte Walter Mazzarri. A centrocampo, due tecnici ora top: Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, sulla panchina degli azzurri.