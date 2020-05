Dalla Francia, il rinnovo di Giroud non cambia il mercato: la Lazio lo segue ancora

Secondo quanto riferito da Le10Sport, il rinnovo di contratto fino al 2021 da parte di Olivier Giroud col Chelsea, non significherebbe automaticamente permanenza in Blues per l'attaccante francese. La Lazio continua a essere interessata a lui, che a fronte di una giusta offerta potrebbe essere lasciato libero di partire. Anche perché, nonostante il rinnovo del Campione del Mondo in carica, la squadra allenata da Lampard è alla ricerca di nuovi attaccanti e nelle ultime settimane avrebbe allacciato i contatti con il Lille per provare ad acquistare il giovane talento Osimhen.