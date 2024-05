Milan, ecco il prescelto per l'attacco: sarà Sesko a raccogliere l'eredità di Giroud?

L'addio praticamente scontato a Olivier Giroud, che si trasferirà ai Los Angeles FC al termine della stagione, costringerà il Milan a investire gran parte del budget previsto per il mercato estivo nell'acquisto di una prima punta di grande prospettiva ma già pronta per raccogliere la pesante eredità del centravanti francese. Il nome buono, riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere quello di Benjamin Sesko, classe 2003 in forza al Lipsia.

Sarebbe questo il piano del club di via Aldo Rossi, che sembra aver individuato quindi finalmente il nome buono per il presente e il futuro. Lo sloveno piace da tempo ai dirigenti rossoneri, compreso Zlatan Ibrahimovic, che ha dato il suo benestare a questa operazione. Sesko ha un contratto con i tedeschi fino al 2028 e si può liberare pagando la clausola di 75 milioni. Una cifra che però il Milan è disposto a pagare ma i rossoneri sono pronti a trattare con il Lipsia.

L’identikit di Sesko combacia con il profilo che il Diavolo sta cercando: giovane, di talento, con un ingaggio in linea con i parametri e un potenziale che può essere valorizzato negli anni. La concorrenza non manca ma il Milan si è mosso in anticipo e ha guadagnato un po' di vantaggio sulle altre squadre interessate. Sesko, al momento, è davanti a Zirkzee, Guirassy e Gyokeres.