Dalla Francia, niente Inter per Kanté: il centrocampista non vuole lasciare il Chelsea

Secondo quanto riferisce il sito francese Telefoot, N'Golo Kanté non lascerà il Chelsea nel corso del prossimo mercato e dunque per Conte e l'Inter resterà solo un sogno poterlo inserire in rosa. Il giocatore, dopo il grande mercato operato dal presidente Abramovich, non vuole lasciare il club londinese e gli stessi Blues non vogliono cederlo.