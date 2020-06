Dalla Francia, tra l'Inter e l'Atletico Madrid su Cavani rispunta anche il Napoli

Tra l'Inter e l'Atletico Madrid, per il futuro di Edinson Cavani secondo le10sport torna in corsa anche il Napoli con De Laurentiis che avrebbe nelle corde una possibile offerta intrigante a livello contrattuale per provare a convincere l'uruguaiano a tornare al San Paolo dopo il termine dell'accordo col PSG. Con l'Inter sempre più intenzionata a puntare su altri profili, al momento sono i Colchoneros di nuovo in pole per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante.