© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rogerio, esterno della Juventus in prestito al Sassuolo, sta attirando l'attenzione di diversi club europei. A gennaio si era parlato di un interessamento del Chelsea, mentre in queste ore SportBild scrive di un pressing del Borussia Dortmund, con il tecnico Lucien Favre colpito dalle qualità del brasiliano classe '98. La sensazione, e anche qualcosa di più, è che per l'ex Internacional sarà un'estate molto calda.