Dalla Germania: salta il passaggio di Rangnick al Milan, Pioli pronto a prolungare

Sorpresa in casa Milan. Ivan Gazidis ha trattato per mesi l’ingaggio di Ralf Rangnick per la prossima stagione ma, secondo quanto raccolto da Kicker, Stefano Pioli sarebbe in procinto di rinnovare con il club rossonero dopo gli ottimi risultati raccolti nelle ultime settimane. Rangnick avrebbe ricoperto non solo il ruolo di allenatore ma anche quello di direttore sportivo per gestire il mercato, una prospettiva che in casa rossonera non hanno voluto approfondire visti i grandi risultati ottenuti dal mister parmigiano, che ha tutto lo spogliatoio dalla propria parte. Non potendo rivestire il ruolo a cui ambiva, quello di allenatore appunto, il tedesco ha preferito declinare la proposta rossonera.