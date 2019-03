© foto di Newspix/Image Sport

Secondo quanto riferito dal sito Onet.pl in Polonia, l'Inter avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per il futuro del proprio attacco Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Il giocatore polacco potrebbe lasciare i bavaresi per provare una nuova esperienza in un altro campionato e i nerazzurri, che dovranno sostituire Icardi, sono pronti ad approfittarne.