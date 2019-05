Dalla Premier alla Ligue 1: i verdetti dei primi cinque campionati europei

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Premier League

Manchester City campione d'Inghilterra

Manchester City Liverpool, Tottenham e Chelsea in Champions League

Arsenal e Manchester United alla fase a gironi di Europa League

Wolverhampton ai preliminari di Europa League

Cardiff, Fulham e Huddersfield retrocesse in Championship

Serie A

Juventus campione d'Italia

Juventus, Napoli, Atalanta e Inter in Champions League

Lazio e Milan qualificate alla fase a gironi di Europa League.

Roma qualificata ai preliminari di Europa League

ChievoVerona, Frosinone ed Empoli retrocesse in Serie B

Liga

Barcellona campione di Spagna

Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid e Valencia qualificate in Champions League

Getafe e Siviglia alla fase a gironi di Europa League

Espanyol ai preliminari di Europa League

Girona, Huesca e Rayo Vallecano in Segunda Division

Bundesliga

Bayern Monaco campione di Germania

Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Bayer Leverkusen in Champions League

Borussia Moenchengladbach e Wolfsburg ai gironi di Europa League

Eintracht Francoforte ai preliminari di Europa League

Hannover e Norimberga retrocesse in Zweite Bundesliga

Stoccarda e Union Berlino allo spareggio salvezza (2-2 l'andata, il ritorno stasera alle 20.30)

Ligue 1

Paris Saint-Germain campione di Francia.

PSG e Lille in Champions League.

Olympique Lione ai preliminari di Champions League.

Saint-Etienne in Europa League.

Strasburgo, vincitore della Coupe de la Ligue, in Europa League.

Rennes, vincitore della Coppa di Francia, in Europa League.

Caen e Guingamp retrocesse in Ligue 2.

Digione e Lens allo spareggio salvezza (l'andata il 30 maggio, il ritorno il 2 giugno)