Dalla Serie A alla Premier: tutte le date del calciomercato estivo

La finestra di trasferimenti del calcio italiano si è aperta il 1° luglio e si chiuderà il 2 settembre. Una scelta in netto contrasto con quella effettuata nella scorsa stagione, quando il mercato si chiuse il 16 agosto, e molto diversa rispetto a quella della Federazione inglese: in Premier, infatti, il mercato ha aperto l'11 giugno e si chiuderà l'8 agosto. Queste tutte le date di apertura e chiusura della prossima sessione di calciomercato, in Italia e nei più importanti campionati mondiali:

Bundesliga (Germania) 1 luglio-2 settembre

Eredivisie (Olanda) 11 giugno-2 settembre

Liga (Spagna) 1 luglio-2 settembre

Ligue 1 (Francia) 11 giugno-2 settembre

Premier League (Inghilterra) 11 giugno-8 agosto

Premier League (Russia) 11 giugno-2 settembre

Primeira Liga (Portogallo) 1 luglio-2 settembre

Serie A (Italia) 1 luglio-2 settembre

Super League (Cina) 1 luglio-31 luglio

Super Lig (Turchia) 8 giugno-30 agosto