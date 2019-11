© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabian Ruiz e Rodrigo Bentancur sono gli obiettivi del Barcellona per la sostituzione di Ivan Rakitic: il croato lascerà certamente la Catalogna in inverno, ma i blaugrana si stanno muovendo per non farsi trovare impreparati. Lo spagnolo del Napoli è un nome seguito da tempo in casa catalana, mentre l'uruguaiano potrebbe garantire una minore spesa (AS parla di 35 milioni di euro) e anche nella scorsa estate i bianconeri lo avevano cercato nell'ambito proprio di una ipotetica operazione Rakitic.