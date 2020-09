Dalla Spagna: futuro in Italia per Nacho Fernández. Lo cercano Juve, Napoli e Roma

Nuove voci di addio per Nacho Fernández, difensore del Real Madrid che non trova spazio tra i titolari di Zidane: secondo quanto riporta AS, il suo futuro potrebbe essere finalmente in Italia. Già in passato il centrale iberico è stato vicinissimo ad un trasferimento in Serie A, ora sulle sue tracce ci sarebbero Roma, Juventus e Napoli.