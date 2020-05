Dalla Spagna: il Barça ha fretta per Pjanic. Todibo parziale contropartita per la Juventus

Il quotidiano spagnolo Sport fa il punto sulla trattativa fra Juventus e Barcellona per Miralem Pjanic, un’operazione definita come molto calda. I blaugrana avrebbero già l’ok del bosniaco per un contratto quadriennale, mentre con la Juve non è ancora stata trovata la quadra ma tutto lascia pensare che la trattativa possa chiudersi con due contropartite tecniche per i bianconeri. Uno di questi potrebbe essere Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese seguito nel recente passato anche dal Milan. L’altro nome resta un’incognita: la Juve vorrebbe un centrocampista, ma ha già detto no ad Arturo Vidal e Arthur Melo. Lo stesso quotidiano spiega come il Barcellona voglia chiudere i discorsi, in senso positivo o negativo, entro e non oltre la prossima settimana.