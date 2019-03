Dalla Spagna: Queiroz consiglia la Juventus a James Rodriguez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dai media spagnoli, il nuovo ct della nazionale colombiana Carlos Queiroz avrebbe dato suggerimenti di mercato a James Rodriguez, centrocampista offensivo attualmente in forza al Bayern Monaco ma dal futuro incerto. Il consiglio del neo-ct della Colombia sarebbe stato quello di approdare nella Juventus: insieme a Cristiano Ronaldo vedrebbe Torino come il punto ideale per il suo rilancio. Chissà cosa avrà risposto James.