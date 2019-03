© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' da poco tornato ad allenarsi con l'Inter, ma in Spagna il nome di Mauro Icardi continua a essere accostato al Real Madrid. Marca scrive che i blancos, per ora, hanno messo da parte l'argentino viste le chiacchiere che hanno coinvolto lui e la sua moglie-agente nelle ultime settimane. Tuttavia la dirigenza madrilena ritiene che Icardi rappresenti l'attaccante ideale per il Real del futuro, mentre Wanda Nara era ieri a Madrid per motivi extracalcistici ma è stata in contatto con un rappresentante del Real nel corso dell'ultima settimana. Secondo il quotidiano spagnolo, per acquistare Icardi servirebbe una cifra tra i 50 e gli 80 milioni: nell'affare potrebbe rientrare Mateo Kovacic, ex nerazzurro che interessa proprio all'Inter nonostante il suo presente sia al Chelsea.