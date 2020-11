Dalle nazionali alla Serie A, il punto sull'Udinese: peggior attacco in A ma in due con l'Italia

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI UDINESE - L'attacco non è il miglior reparto dell'Udinese con sei gol fatti - peggiore della Serie A - eppure ben due convocati in Nazionale Italiana fanno parte dei bianconeri: Lasagna e Okaka hanno giocato relativamente poco, ma per l'ex Carpi c'è stata pure la soddisfazione dell'assist per il primo gol di Grifo. Bene Stryger Larsen, in campo nelle due vittorie della Danimarca contro Svezia e Islanda, mentre alterne fortune per gli argentini: Pereyra non è sceso in campo, mentre De Paul ha giocato ben 117 minuti, comunque sostituito in entrambe le sfide con Paraguay e Perù. Ma il più contento è Nestorovski, protagonista della vittoria della Macedonia che è valsa la qualificazione ai primi storici Europei.

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Italia-Polonia 2-0, Bosnia-Italia 0-2

Lasagna - 78 minuti, 1 assist

Okaka - 10 minuti

DANIMARCA - I risultati: Danimarca-Svezia 2-0, Danimarca-Islanda 2-1, Belgio-Danimarca 4-2

Stryger Larsen - 135 minuti

ARGENTINA - I risultati: Argentina-Paraguay 1-1, Perù-Argentina 0-2

Pereyra - 0 minuti

De Paul - 117 minuti

MACEDONIA - I risultati: Georgia-Macedonia 0-1, Macedonia-Estonia 2-1

Nestorovski - 239 minuti