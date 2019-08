Danilo e il gol dopo 29 secondi. Ecco quale record ha battuto (e quali no)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il brasiliano Danilo col gol realizzato 29 secondi dopo il suo ingresso in campo in Juventus-Napoli ha battuto un record piuttosto particolare. L'ex Manchester City è diventato lo straniero che ha realizzato il primo gol in Serie A nel tempo più breve possibile. Ha scalzato John Aloisi, in gol nel 1995 per la sua Cremonese contro il Padova dopo 80 secondi.

Non è però un record assoluto: nel 2017 Duvan Zapata nella sua prima gara con la maglia della Samp andò a segno dopo 17 secondi. Non è nemmeno record in termini di esordio assoluto in Serie A visto che nel 2008, alla sua prima gara nel massimo campionato italiano con la maglia del Milan, Alberto Paloschi andò a segno dopo 18 secondi.

