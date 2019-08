Darmian: "Parma? Felice di tornare. Occasione anche per ritrovare l'Italia"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Atterrato in serata a Malpensa il difensore Matteo Darmian ha parlato a Sky Sport del suo ritorno in Italia per vestire la maglia del Parma: “Non posso dire ancora nulla, ma sono contento. Per me è un’occasione importante anche per ritrovare la nazionale. Cosa mi aspetto? Prima facciamo le visite, firmiamo il contratto e poi dirò quello che posso. - continua Darmian - Sanchez e Lukaku in Italia dallo United prima di me? Gli faccio un grande in bocca al lupo perché sono due giocatori forti e saranno importanti, sono certo che faranno una grande stagione”.