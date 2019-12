Darmian pesca la pagliuzza corta, male il centrocampo: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sepe 6,5 - Respinge tutto quello che può arrendendosi solo alla assurda carambola che fa passare il Milan all'89'.

Darmian 5 - In costante proiezione offensiva, il Parma punta forte sulle sue accelerazioni per fare male al Milan nel primo tempo. Protagonista del frettoloso rinvio che, con buona dose di fortuna, fornisce a Hernandez il gol-partita.

Iacoponi 6,5 - Marcatura certosina su Piatek, reso inoffensivo al pari del compagno Leao.

Bruno Alves 5 - Co-protagonista nel disastro finale della difesa: il rinvio di Darmian è affrettato, il suo tocco decisivo per mandare in porta Hernandez.

Gagliolo 6 - Bonaventura gli sfugge in un paio di occasioni, mentre Suso deve accentrarsi per trovare spazi.

Hernani 5,5 - Inizio in apnea, con due palloni persi pericolosissimi nel giro di cinque minuti. Meglio col passare dei minuti, ma mai in grado di essere incisivo col pallone fra i piedi.

Brugman 6 - Buon equilibrio tra costruzione e protezione della difesa: perde una palla sanguinosa in apertura ma si riscatta ampiamente. Dal 70' Cornelius sv.

Barillà 5,5 - Meno preciso del solito, diversi palloni persi portano il suo nome. Sul suo lato il Parma si vede pochissimo. Dal 64' Grassi 6 - Il cambio non ha gli effetti sperati: tocca pochissimi palloni e non dà la freschezza richiesta alla manovra.

Gervinho 5,5 - Un paio di recuperi importanti in fase difensiva, ma un apporto offensivo deficitario: spreca un paio di buoni contropiedi e in generale non sembra essere al top. Dall'87' Sprocati sv.

Kucka 6 - Sacrificato in un ruolo che lo costringe a toccare troppi pochi palloni, fa a spallate coi difensori rossoneri ma fatica a rendersi pericoloso.

Kulusevski 6 - La sfida diretta con Hernandez è molto interessante e termina in equilibrio. Rispetto alle recenti superlative prove tocca molti meno palloni, anche, ma non solo, per demeriti suoi.