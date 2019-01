© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf, l'ex allenatore dell'Inter, oggi all'Atlanta, Frank De Boer ha parlato del suo periodo successivo all'esperienza alla guida dei nerazzurri: "Ho avuto il tempo per tornare ad allenarmi perché giocare a calcio e fare crossfit sono le cose migliori che ci siano. Qui all'ottanta per cento è tutto organizzato, a Milano e al Crystal Palace ho dovuto fare da solo tutto, persino la mensa. Ora avrò un po' di tempo per me".