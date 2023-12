Frank de Boer non è più l'allenatore dell'Al Jazira. Il tecnico olandese, che ha guidato l'Inter tra agosto e novembre del 2016, è stato esonerato dopo appena 14 partite a causa "delle recenti prestazioni e degli ultimi risultati".

De Boer, 53 anni, era arrivato negli Emirati Arabi a luglio e lascia la squadra al settimo posto in classifica, con 14 punti conquistati in 10 partite di campionato e la recente (di ieri) eliminazione dalla coppa nazionale (rimontato dall'Al-Wahda).

In light of recent performances and results..

Al Jazira FC board has decided to sack the first team coach, Frank De Boer, with immediate effect. pic.twitter.com/XCJekX8V5O

— Al Jazira Club (@AlJaziraFC_EN) December 11, 2023