Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, intercettato da alcuni tifosi alla stazione centrale del capoluogo campano, si è concesso per qualche foto ed ha rilasciato alcune dichiarazioni, come raccolto da CalcioNapoli24.it: "La mia delusione è che la Juventus con 39mila posti fa cinque milioni e mezzo, noi con 55mila posti facciamo due milioni e cento. Quest’anno metterò dei prezzi talmente alti per avere uno stadio vuoto". Poi sulla possibilità che la Juve vinca la Champions: "Ma che ca**o deve vincere!".